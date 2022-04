Tipps der SZ-Redaktion : Die 16 schönsten Biergärten im Saarland

Saarbrücken Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen - in den sonnigen Monaten sind die saarländischen Biergärten gut besucht. Hier ein Überblick der beliebtesten Biergärten und Außengastronomien.

Am Wochenende, nach dem verdienten Feierabend oder im Urlaub - die saarländischen Biergärten bieten bei gutem Wetter das perfekte Urlaubsfeeling. Auf ein frisches Weizen, ein schnelles Pils oder ein alkoholfreies Radler: die Außengastronomie im Saarland hat einiges zu bieten. Hier eine Übersicht der verschiedenen Biergärten in der Region.

Biergärten in der Großregion Saarbrücken

1. Biergarten am Schloss : Biergarten direkt am Schloss mit idyllischer Aussicht auf Saar und die umliegende Stadt. Adresse: Am Schlossberg, 66117 Saarbrücken Öffnungszeiten von 18 bis 23 Uhr

7. Der Biergarten am Ilseplatz ist einer der schönsten Biergärten Saarbrückens. Ab 12 Uhr gibt es in einer freundlichen und entspannten Atmosphäre Mittagstisch mit gutbürgerlichen Gerichten. Adresse: Neffstraße 1, 66123 Saarbrücken Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 12 bis 0 Uhr, Samstag 17 bis 1 Uhr, Sonntag ist Ruhetag. Kontakt: www.ilse-sb.com

Biergarten in Reden

Biergarten in Blieskastel

Biergarten in Tholey

Biergarten im Mandelbachtal

Biergarten in Jägersburg

Biergarten in Dillingen/ Saar

Biergarten in Nohfelden

15. Seestern - der Biergarten am Bostalsee in der Nähe des Standbades bietet eine schönen Blick auf den See. In der Nähe befindet sich außerdem der Indoorspielplatz „Bosiland“.

Adresse: Am Seehafen 1, 66625 Nohfelden

Öffnungszeiten täglich von 11 bis 22 Uhr. Freitags ist Ruhetag.

Kontakt: 0173 308 8444.