Neues Ranking 2023/2024 Das sind die 100 besten Thermen und Wellnessbäder in Deutschland – auch Top 3 im Saarland gekürt

Das Reiseportal „Travelcircus“ hat pünktlich zur kalten Jahreszeit sein neues Ranking 2023/2024 zu den 100 besten Thermen und Wellnessbädern Deutschlands veröffentlicht. Wie „Travelcircus“ auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitteilt, schafften es auf die ersten drei Plätze die Therme Erding in Bayern vor der Therme Euskirchen und dem Aqualand Köln (beide in Nordrhein-Westfalen). Auf den Plätzen vier und fünf folgen die Obermain Therme in Bad Staffelstein in Bayern und die Taunus Therme in Bad Homburg (Hessen). Auch ein Wellness-Tempel aus dem Saarland schaffte es in den ausgezeichneten Kreis der schönsten Thermen Deutschlands: die Saarland-Therme in Kleinblittersdorf auf Rang 59.