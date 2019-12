Wohlfahrtsverbände : „Vision eines sozialen Saarlands“

Bernward Hellmanns (links) vom Caritasverband übergab die symbolische Feder an Udo Blank von der Diakonie. Der Pfarrer wird das Amt bis zum nächsten turnusmäßigen Wechsel in zwei Jahren inne haben. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Diakonie übernimmt Führung der Liga der Freien Wohlfahrtspflege – mit anspruchsvollen Zielen für das Land.

Federführend als Vertreter der Caritas war Bernward Hellmanns, jetzt übernimmt Pfarrer Udo Blank, seines Zeichens Vorstand des Diakonischen Werkes an der Saar und Leiter der Verbindungsstelle der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe im Saarland. Zum Festakt bei der Übergabe der symbolischen Feder waren zahlreiche Vertreter der Wohlfahrtsverbände und der Politik eingeladen, etwa 90 Personen füllten einen Saal der Diakonie am Kirchberg in Saarbrücken-Malstatt.