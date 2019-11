Aktion der Sozialkaufhäuser der Diakonie Saar zu St. Martin : Warme Jacken für Bedürftige

Am heutigen Martinstag können Bedürftige an den Sozialkaufhäusern der Diakonie Saar kostenfrei warme Jacken und Accessoires wie Handschuhe und Mützen erhalten

An den Standorten in Saarlouis (Pavillonstraße 45), Völklingen (Nordring 69) und Neunkirchen (Wellesweiler Str. 83) sowie an der „Werkstatt 86“ in Sulzbach (Sulzbachtalstraße 86) hängen Jacken aus und die Mitarbeitenden laden ein, bei einem warmen Tee ins Gespräch zu kommen. „Wir möchten den Menschen gezielt Hilfe anbieten und machen die Aktion bewusst in unmittelbarer Nähe unserer Sozialkaufhäuser, um auf weitere Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen“, erklärt Andreas Jenal, Bereichsleiter der Fachabteilung Berufliche Integration.