1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal-Halbfinale Die Nacht der Emotionen – wie FCS-Fans in Saarbrücken das Pokalwunder erlebten

Exklusiv | Saarbrücken · Ein Abend für die Geschichtsbücher. Der 1. FC Saarbrücken gewinnt im DFB-Pokalviertelfinale gegen Gladbach. SZ-Redakteur Michael Kipp war in Saarbrücken dabei: in den Kneipen des Nauwieser Viertels und am St. Johanner Markt.

13.03.2024 , 12:57 Uhr

Gute Stimmung im Gasthaus Bingert beim DFB-Pokalviertelfinale gegen Gladbach am Dienstag. Foto: Michael Kipp