Rund ums Spiel FCS gegen den FC Bayern München „Das ist Wahnsinn“ — Saarbrücken erlebt sein Fußballwunder (mit Fotos)

Um 22:40 Uhr steht Saarbrücken Kopf. Unbändiger Jubel schallt aus den Ludwigspark. Marcel Gaus schießt in der sechsten Minute der Nachspielzeit seinen FC Saarbrücken in Führung. Drei Minuten später ist Schluss. Der FCS gewinnt zu Hause 2:1 gegen den Rekordmeister, den haushohen Favoriten FC Bayern München. Ein Fußballwunder! FCS-Fans liegen sich vor Glück weinend in den Armen. Autokorsos schlängeln sich hupend bis spät in die Nacht durch die Landeshauptstadt.