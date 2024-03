Spiel am 2. April FCS gegen Kaiserslautern – erste Regenprognose für DFB-Pokal

Bei Regen können gute Mannschaften meist nicht mehr so gut spielen, wie sie es sonst tun, heißt es in Fußballer-Kreisen. „Je schlimmer die Bedingungen sind, desto besser ist es für die unterklassige Mannschaft“, erklärte auch ZDF-Experte Per Mertesacker. Erste Wetterprognosen des Portals Wetteronline sagen nun für den 2. April in Saarbrücken „gelegentlich Regen“ voraus, bei Temperaturen von 7 bis 16 Grad und nur drei Sonnenstunden. Die 24-Stunden-Regenwahrscheinlichkeit liege bei 60 Prozent.