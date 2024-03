2600 Kilo schweres ISS-Teil Trümmerteile aus dem All könnten die Erdoberfläche erreichen

Saarland · Ein 2600 Kilogramm schweres Objekt aus dem All könnte in den nächsten Tagen in die Erdatmosphäre eintreten, informiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das Risiko wird als gering eingeschätzt. Wie sich der Eintritt voraussichtlich bemerkbar macht.

07.03.2024 , 17:09 Uhr

Ein 2600 Kilo schweres Teil der ISS könnte in Trümmerteilen auf der Erde niedergehen. Das statistische Risiko soll jedoch gering sein. Foto: dpa/-