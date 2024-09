21. Wahl des Wandermagazins „Deutschlands schönste Wanderwege“: Das sind die fünf Gewinnerwege aus dem Saarland

Im Jahr 2024 standen insgesamt 24 Wanderwege zur Wahl. „Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz setzen sich die Kronen auf“, teilte das Wandermagazin mit. Rheinland-Pfalz mausere sich dabei zum Seriensieger in der Kategorie der Tagestouren. Platz 1 sicherte sich der Osterspaier Langhalsweg in Rheinland-Pfalz. Auf Platz zwei und drei folgen die Grüne-Hölle-Tour Bollendorf in der Eifel (ebenfalls in Rheinland-Pfalz) sowie der Hexenpfad Fischbach in der Rhön (Thüringen).