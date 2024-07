Sommer-Angebot für junge Menschen Deutschland-Ticket macht Probleme – Deshalb sind Spontan-Reisen nach Paris aktuell schwierig

Grenzenlos mit einem Regionalbahn-Ticket zwischen dem Saarland und Grand Est in Frankreich pendeln: Junge Leute bis einschließlich 27 Jahren aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sollen so mit dem eigentlich nur für Deutschland geschaffenen 49-Euro-Ticket zwei Sommer-Monate in Folge die Vorzüge des Nachbarlands kennenlernen. Ohne Mehrkosten zusätzlich Elsass, Lothringen, Champagne und Ardennen bereisen. Außerdem soll die Monatsfahrkarte im Juli und August auf einigen Verbindungen nach Paris gelten. Doch so ganz ohne Schwierigkeiten geht es dann doch nicht, wie zunächst erhofft.