Amtliche Warnung : Heute bis zu 38 Grad: Wetterdienst gibt Hitzewarnung für das Saarland heraus

Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Nachdem die Temperaturen im Saarland schon am Freitag die 30 Grad knackten, steht am heutigen Samstag vielleicht sogar ein neuer Hitzerekord an. Bis zu 38 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst – und gibt eine amtliche Hitzewarnung heraus.

Im Saarland beginnt heute ein sehr heißes Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, führt Hochdruckeinfluss aus Südwesteuropa dazu, dass ungewöhnlich warme Luft in die Saar-Region kommt. Die Temperaturen im Saarland könnten damit heute bis auf 38 Grad steigen. Der DWD hat deshalb eine amtliche Hitzewarnung für das Saarland herausgegeben. Auch Teile von Rheinland-Pfalz sind betroffen.

Der bislang höchste gemessene Juni-Wert im Saarland beläuft sich auf 37,3 Grad aus dem Jahr 2019. Er wurde allerdings sogar noch zwei Wochen später gemessen. Mit der Hitze geht auch eine deutlich erhöhte Brandgefahr einher. Der Waldbrandgefahrenindex des DWD steht für das Saarland jetzt auf der zweithöchsten Stufe. Der Graslandfeuerindex steht im Westen und Osten des Saarlandes sogar auf der höchsten Stufe. Erste Maßnahmen wurden deshalb bereits unter der Woche in Saarbrücken getroffen: Dort ist das Grillen auf den öffentlichen Plätzen bei der aktuellen Hitze untersagt. In St. Ingbert musste die Feuerwehr unter der Woche bereits zu dem Brand einer Waldfläche ausrücken.

Lesen Sie auch Alle Infos zu Öffnungszeiten und Anfahrt : In diesen Freibädern können Sie sich im Saarland diese Woche abkühlen