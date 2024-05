Denkmalschutz Deutsche Stiftung Denkmalschutz rüffelt Landesregierung

Die Vorbildfunktion des Landes hatte zuvor bereits ein im Auftrag des Landesdenkmalrates zum Fall Finanzamt erstelltes Rechtsgutachten des Saarbrücker Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht und Verwaltungsrecht, Dr. Marcus Hirschfelder, angemahnt. In Artikel 34 der Saarländischen Verfassung heißt es demnach explizit: „Mit den Begriffen Schutz und Pflege wird zum Ausdruck gebracht, dass der Staat nicht nur Eingriffe in diese Denkmäler zu unterlassen hat, sondern ihm die aktive Förderung obliegt.“ Auch Privatleute, so Hirschfelders juristisches Resümee, dürften bekanntlich „wirtschaftliche Erwägungen nicht ohne weiteres über denkmalpflegerische Belange stellen“. Gleiches gelte auch für das Land. Die Landesregierung hatte jüngst mit Verweis auf die angespannte Haushaltslage die Möglichkeit einer umfangreichen Sanierung des Finanzamtes negiert.