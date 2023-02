Deutsche Post : Warnstreik im Saarland – Briefe bleiben liegen – Kundgebung in Saarbrücken

15 Prozent mehr Gehalt fordern die Beschäftigten bei der Post. Das weist die Arbeitgeber zurück. Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken Nach dem ersten Warnstreik-Tag am Montag setzen Mitarbeiter der Deutschen Post ihren Ausstand am heutigen Mittwoch fort. Davon ist dann direkt auch das Saarland betroffen, kündigt Verdi an.

Kurz vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde um neue Tarife für die Beschäftigten der Deutschen Post kommt es auch am heutigen Dienstag, 7. Februar, zum Warnstreik. Direkt davon betroffen sind dann das Saarland und Rheinland-Pfalz.

Zudem ist eine Kundgebung am Vormittag in Saarbrücken geplant, wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ankündigt. Bereits am Montag hatten Tausende Post-Angestellte bundesweit die Arbeit niedergelegt. Schwerpunkte waren da unter anderem Berlin und Brandenburg.

Wie sich der Streik bei der Post auf die Kunden auswirkt

Durch den neuerlichen Ausstand bleiben heute ebenfalls wieder Sendungen liegen. Denn Mitarbeiter in Brief- und Paketzentren rief Verdi dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Bei der Zustellung soll ebenfalls gestreikt werden.

Wegen des Streiks am gestrigen Montag wurden etwa eine Millionen Briefe sowie mehrere 100 000 Pakete nicht zugestellt. Diese Zahlen nannte ein Post-Sprecher in Bonn. Nach Gewerkschaftsangaben sollen sich bundesweit 8000 Menschen an dem Warnstreik beteiligt haben. Das Unternehmen sprach von 5300.

Heute ist vorgesehen, im rheinland-pfälzischen Polch nahe Koblenz zu demonstrieren. In Saarbrücken kündigte Verdi auf dem Tbilisser Platz vor dem Staatstheater eine Kundgebung an. Dazu werden ab 11 Uhr Streikende erwartet.

Bereits Ende Januar war es flächendeckend in Deutschland zu Warnstreiks gekommen. Da waren die Auswirkungen für die Kunden massiver als zuletzt. An dem Ausstand hatten sich während der vorherigen Streikwelle auch Post-Mitarbeiter in St. Wendel beteiligt.

Was Verdi fordert – wie das Unternehmen Post reagiert

Verdi verlangt für die Beschäftigten unter anderem wegen der hohen Inflation 15 Prozent mehr Lohn. Der neue Tarifvertrag soll ein Jahr gelten. Die Forderung weist die Post mit Blick auf rückläufige Umsätze als nicht zu machen zurück.