Schwere Technik-Störung Zugverkehr in Deutschlands Mitte lahmgelegt – massive Verspätungen auch im Saarland

Eine schwerwiegende IT-Störung sorgt aktuell für massive Beeinträchtigungen im Zugverkehr in der Mitte Deutschlands. Laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn sind sowohl der Regional- als auch der S-Bahn-Verkehr im gesamten Rhein-Main-Gebiet lahmgelegt. Betroffene Züge stehen an den nächsten Bahnhöfen und können ihre Fahrt vorerst nicht fortsetzen. Auch der Fernverkehr ist von der Störung betroffen, was erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr in weiten Teilen Deutschlands hat – so auch im Saarland.