Verbot gilt auch für Raucherbereiche Bahn untersagt Cannabis-Konsum an Bahnhöfen

Trotz der Cannabis-Legalisierung sollen Joints an deutschen Bahnhöfen tabu sein - das teilt die Deutsche Bahn mit, die derzeit ihre Hausordnung entsprechend anpasst. „Abgeleitet vom gesetzlichen Verbot von Cannabis-Konsum tagsüber in Fußgängerzonen oder im Umfeld von Schulen und Spielplätzen möchten wir unsere Reisenden, vor allem Kinder und Jugendliche, an unseren Bahnhöfen schützen. Deshalb werden wir den Konsum von Cannabis in unseren Bahnhöfen generell untersagen. Dafür passen wir unsere Hausordnung zeitnah an“, sagte eine Bahnsprecherin gegenüber der „Bild am Sonntag“.