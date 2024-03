Jugendliche aus Georgien kommen ins Saarland Junge Georgier freuen sich auf das Saarland

Das Schülerprogramm startete in den 90er Jahren, damals um den georgischen Kindern zu helfen, die infolge des Bürgerkriegs Not litten. Heute geht es um Kulturvermittlung. „Für junge Leute in Georgien ist Deutschland immer noch ein wichtiger Bezugspunkt. Viele streben danach, später hier zu studieren“, sagt die DGG-Vorsitzende. Die Jugendlichen machten während ihrer Zeit hier meist einen deutlichen Entwicklungsschub. Heil: „Viele sagen später, mein erster Schritt für meine Karriere war mein Aufenthalt in Deutschland.“ Der Kontakt der Jugendlichen mit ihren Gasteltern ende in der Regel nicht mit der Abreise. Es folgen oft auch Besuche der Gastfamilien in Georgien. Gisela Heil kann viele berührende Geschichten erzählen von Gast-Freundschaft im Saarland wie in Georgien: „Es haben sich mitunter die schönsten Beziehungen entwickelt.“ Diese Bande sollen weiter bestehen, und es sollen weitere neu entstehen.