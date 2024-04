Junge Georgier kommen ins Saarland Jugendliche sitzen auf gepackten Koffern

„Die Jugendlichen sitzen schon auf gepackten Koffern. Ich hoffe, dass wir niemandem absagen müssen“, sagt die Vorsitzende der Deutsch-Georgischen Gesellschaft im Saarland, Gisela Heil. Bisher habe man immer noch genügend Gasteltern gefunden. Sie ist auch diesmal optimistisch. Der rührigen Vorsitzenden liegt das Schülerprogramm, das jedes Jahr, die Corona-Jahre ausgenommen, georgischen Jugendlichen die Möglichkeit bietet, zwei Monate im Saarland zu verbringen, sehr am Herzen. Bevor die 15 bis 16 Jahre alten Mädchen und Jungen herkommen können, kümmert sich Gisela Heil um die Unterbringung, darin hat sie jahrelange Übung. „Die Jugendlichen sprechen gut Deutsch und besuchen stets ein Gymnasium in der Nähe ihrer Gastgeber. Sie kommen in der zweiten Mai-Woche und bleiben bis zum Beginn der Sommerferien“, informiert die Organisatorin. Der Kontakt der Jugendlichen mit ihren Gasteltern ende in der Regel nicht mit der Abreise. Es folgen oft auch Besuche der Gastfamilien in Georgien. Gisela Heil hat die jungen Leute kürzlich in Georgien bereits kennengelernt. „Sie freuen sich schon sehr aufs Saarland.“ Auch Alleinstehende und Senioren sind übrigens als Gasteltern willkommen.