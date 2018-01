Rund 7300 Saarländer besaßen zum neuen Jahr einen kleinen Waffenschein für Schreckschusswaffen; deutlich mehr als Ende 2016 (5900), mehr als doppelt so viele wie Ende 2015 (3500). Laut Innenministerium sank 2017 aber die Nachfrage: 1367 Scheine wurden erteilt, nach 2488 in 2016 (2015: 352). Bundesweit stieg das Interesse 2016 nach den Silvester-Übergriffen in Köln deutlich.