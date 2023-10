Ärztlicher Direktor der Sonnenberg-Kliniken „Eine solche ‚Psychiatrie‘ braucht nun wirklich niemand“

Saarbrücken · Eine ungewöhnliche Film- und Diskussionsreihe beginnt am Mittwoch in der Camera Zwo in Saarbrücken. Was hat es mit „Der Wahnsinn“ auf sich?

17.10.2023, 18:19 Uhr

Dr. Ulrich Seidl ist Chefarzt der Psychiatrie und Ärztlicher Direktor der SHG-Kliniken Sonnenberg. Für ihn lässt die Darstellung psychiatrischer Krankheiten und Psychiatrie „zu wünschen übrig“. Foto: Robby Lorenz

Von Tobias Kessler Redakteur Kultur

„Der Wahnsinn“ ist eine ungewöhnliche Film- und Diskussionsreihe in der Camera Zwo in Saarbrücken: Die SHG-Kliniken Sonnenberg zeigen in Zusammenarbeit mit dem Kino und dem Magazin PopScene Filme über Psychiatrie, psychische Krankheit und Gesundheit. Nach den Filmen wird Dr. Ulrich Seidl, Ärztlicher Direktor der SHG-Kliniken Sonnenberg, mit dem Publikum und Gästen diskutieren. Wir haben mit Seidl über „Der Wahnsinn“ gesprochen.