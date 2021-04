Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücker mit Hang zur Technik : Große Maschinen sind immer schon sein Ding

Christoph Propsom bei der Arbeit in der Krankanzel der Abfallverwertungsanlage des EVS in Velsen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Christoph Propsom ist Kranführer und steuert per Joystick den imposanten Müllgreifer in der Abfallverwertungsanlage in Velsen.