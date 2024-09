Franziskus in Luxemburg Losglück: Diese Saarländerin kommt dem Papst am Donnerstag ganz nah

Wenn am Donnerstag alles so kommt, wie es die minutiöse Planung vorsieht, landet die Maschine der ITA Airways (früher Alitalia) um exakt 9.45 Uhr auf dem Flughafen Luxemburg. Um 9.57 Uhr soll sich die Flugzeugtür öffnen, drei Minuten später soll der Papst dann von Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa und Premier Luc Frieden auf dem Roten Teppich begrüßt werden. Es ist der Auftakt eines achtstündigen Kurzbesuchs des Oberhaupts der Katholiken im Nachbarland, den sich sicher auch etliche Saarländer nicht entgehen lassen werden. Obschon bislang wenig Euphorie festzustellen ist vorm ersten Besuch eines Papstes in der Region seit fast 40 Jahren.