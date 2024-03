13,7 Milliarden Euro Wertschöpfung Als der König Herrn Kerle die Tür aufhielt

Ulrich Kerle war mit 29 Jahren schon Prokurist und Geschäftsführer im Rhön-Klinikum in Bad Neustadt an der Saale, später arbeitete der gebürtige Oberschwabe als Geschäftsführer in der Oberschwaben-Klinik in Ravensburg. Ein Personalberater überzeugte ihn 2005 davon, zum Universitätsklinikum des Saarlandes zu wechseln. „Ich hatte damals verschiedene Angebote, unter anderem von einem großen Klinikum in Frankfurt, doch die eher ländliche Struktur im Saarland hat mich nach Homburg gezogen“, verrät der KD. Bereut habe er es nie, weitere Angebote in den folgenden Jahren habe er stets abgelehnt.