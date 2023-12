Wider die Kahlschläge Der Kampf um die vernachlässigten Baudenkmäler im Saarland

Saarbrücken · Nachdem das Land nun auch das denkmalgeschützte Finanzamt am Saarbrücker Stadtgraben abreißen lassen will, sind nicht nur Denkmalschützer alarmiert. In einem Aufruf fordern zehn Gruppierungen dazu auf, vom Land aufgegebene oder vernachlässigte Baudenkmäler zu retten.

07.12.2023 , 18:45 Uhr

Nachdem das Land einen Abrissantrag für das (vis à vis von Karstadt stehende) Finanzamt gestellt hat, das als wichtiges Baudenkmal der „Franzosenzeit“ gilt, formiert sich Widerstand unter Architekten, Denkmalschützern und Landeshistorikern. Foto: BeckerBredel

Von Christoph Schreiner

Die jüngsten Abriss-Szenarien der Landesregierung im Saarland sollen nicht unwidersprochen hingenommen worden. Erst der Abriss des alten Saarbrücker Flughafen-Hangars, nun der vom Land gestellte Abrissantrag für das denkmalgeschützte Saarbrücker Finanzamt und dazu jedes fehlende eindeutige Bekenntnis zum Erhalt der Autobahnraststätte Goldene Bremm und der Saarbrücker Mensa sowie – zum Entstehungszeitpunkt des Offenen Briefes – auch des Pingussonbaus.