„Der grüne Tisch“: Tanzgeschichte in Saarbrücken Antikriegs-Ballett im Staatstheater

Am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr wird im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters der zweiteilige Ballettabend „Courage!“ aufgeführt. Gezeigt wird ein Stück, das als Meilenstein der deutschen Tanzgeschichte gilt: „Der grüne Tisch“ von Kurt Jooss. Das Werk wurde 1932 in Paris uraufgeführt und gilt laut Staatstheater als berühmtestes Antikriegsballett der Welt. „Es gehörte Mut dazu, 1932, als in Deutschland der Nationalsozialismus an Einfluss gewann, ein Stück gegen den Krieg zu kreieren“, sagt Ballettmanager Klaus Kieser. „Es ist von geradezu bedrückender Aktualität.“