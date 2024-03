Kultige Kinderbuchkreatur wird 25 Jahre alt Der Grüffelo: Mit Maus und Monster zum Bestseller

Info

Autorin Julia Donaldson ist am 16. September 1948 im Londoner Stadtteil Hampstead geboren. Sie studierte Theaterwissenschaft und Französisch an der University of Bristol und arbeitete als Lektorin, Journalistin und Lehrerin. Die Britin hat drei Kinder und lebte über 25 Jahre hinweg mit ihrem Mann in Glasgow/Schottland. Für die Jahre 2011 bis 2013 erhielt Donaldson den wichtigen britischen Literaturpreis „Children’s Laureate“. 2019 wurde ihr außerdem aufgrund ihrer Verdienste für die Literatur aus den Händern von Queen Elisabeth II die britische Ehrenmedaille verliehen, die die Aufnahme in den britischen Ritterorden bedeutet. Zusammen mit Axel Scheffler erschuf Donaldson mehr als 20 Bücher.

Illustrator Axel Scheffler wurde am 12. Dezember 1957 in Hamburg geboren. Er studierte Kunstgeschichte in Hamburg – laut eigenen Angaben ohne Abschluss. 1982 zog es ihn nach England, wo er in Corsham an der Bath Academy of Art Visuelle Kommunikation studierte. Bis heute lebt Scheffler mit seiner französischen Lebensgefährtin Clementine und Tochter Adelie in London. 2018 wurde er bei den British Book Awards zum Illustrator des Jahres gewählt. 2022 wurde ihm in der deutschen Botschaft in London das Bundesverdienstkreuz der Bundesregierung verliehen. Laut eigenen Angaben wurden seine ersten Skizzen des Grüffelo vom Herausgeber als „viel zu gruselig für kleine Kinder“ eingestuft, woraufhin er das Ungeheuer „kuscheliger“ illustrierte. In beinahe jedem seiner Bücher ist ein Grüffelo versteckt.