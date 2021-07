Serie Hoch hinaus zu Bergen, Burgen, Halden und Sehenswürdigkeiten, Teil 12 : Baron Alexandre, der Turm und prächtige Aussichten

Blieskastel-Böckweiler Was der Große Kahlenberg bei Blieskastel-Böckweiler und seine Umgebung im Bliesgau für Naturliebhaber, Wanderer und Radfahrer zu bieten haben.

Ein schöner Sommertag. Blauer Himmel, weiße Wolken, um die 25 Grad Celsius. Wir sind im Bliesgau unterwegs, dieser reizvollen, sanft hügeligen Landschaft im Südosten des Saarlandes. Die höchsten Erhebungen liegen hier meist auf langgestreckten Bergrücken: der Hölschberg (394,8 Meter) bei Erfweiler-Ehlingen in der Gemeinde Mandelbachtal, der Kalbenberg (370 m) bei Blieskastel-Ballweiler und der Große Kahlenberg (meist nur Kahlenberg genannt) bei Blieskastel-Böckweiler. Letzterer ist mit 401,1 Meter der höchste Berg im Bliesgau – und unser Ziel für heute.

Vom Wanderparkplatz an der Landstraße L103 zwischen Mimbach und Böckweiler, unweit des Kahlenberger Hofes, geht es zum Saarland-Rundwanderweg und dann bergauf. Schon nach einigen Minuten genießen wir prächtige Ausblicke in alle Richtungen. An dieser Stelle ist einer von zwei Punkten, von denen aus jüngst das Saarland neu vermessen wurde.

Info Stephanuskirche Böckweiler Sehenswert in Blieskastel-Böckweiler ist die romanische Stephanuskirche, die zu den ältesten Kirchenbauten im Saarland zählt. Sie steht in der Dorfmitte hinter dem Lindenbrunnen, der von einer Quelle hinter der Kirche gespeist wird. Auf der gegenüberliegenden Seite lädt der Dorfweiher zum Verweilen ein. Die kleine, trutzige Kirche besitzt eine lange Vergangenheit, wurde 1149 erstmals urkundlich erwähnt als Benediktiner-Priorat des Klosters Hornbach bei Zweibrücken. Doch bereits zur Zeit der Karolinger bestand an dieser Stelle eine Kirche, eine dreischiffige Basilika, die vermutlich im 9. Jahrhundert errichtet wurde.1949/50 wurde die Kirche nach schweren Kriegsschäden wieder aufgebaut, das Langhaus wurde nach Westen hin verlängert.

Der breite Weg führt weiter hoch Richtung Wald. Am Hinweisschild zum Alexanderturm zweigen wir rechts ab und wandern an Wiesen entlang weiter. In dem ungemähten Gras und auf blühenden Pflanzen, die auf Muschelkalkböden wachsen, tummeln sich diverse Insekten und Schmetterlinge. Besonders die Schachbrett-Falter tanzen unermüdlich Ballett, umkreisen die weißen, gelben, blauen oder violetten Blüten, nehmen kurz Platz, fliegen weiter, umkreisen zu zweit, dritt oder viert die bunten Pflanzen – ein spannendes Schauspiel. Weitere Falter wie Kaisermantel, Großes Ochsenauge und Widderchen sind auch unterwegs. Und an einem einzelnen, langen Grashalm klettert ein kleiner Ameisensackkäfer in luftige Höhen.

Wir erreichen auf dem schmalen Pfad den Waldrand – und dann steht sie auch schon vor uns: die Ruine des Alexanderturmes. Hier beginnt auch das 58 Hektar große Naturschutzgebiet „Böckweiler Wald“, direkt unterhalb lockt das 54 Hektar große Natura-Landschaftsschutzgebiet „Umgebung Böckweiler“. Der Alexanderturm wurde 1893 fertig gestellt und war auch unter dem Namen „Böckweiler Aussichtsturm“ bekannt. Die Inschrift der Sandsteintafel über dem einstigen Turmeingang im Erdgeschoss erinnert an den Erbauer, den Baron Alexandre Jacomin de Malespine (1821–1893): „Alexandersthurm − Naturfreunden gewidmet von Baron Alexandre Jacomin de Malespine, Gutsbesitzer auf dem Kirchheimerhof.“

Der Turm war eine weithin sichtbare Landmarke, ein Symbol der unteren Blieslandschaft und als Wanderziel bekannt und beliebt. Das 26,35 Meter hohe Bauwerk bestand aus einem bis heute erhaltenen quadratischen Sockel von fünf Meter Seitenlänge aus dicken roten Sandsteinen. Der Turm war rund und verjüngte sich nach oben, der lichte Durchmesser der oberen Plattform betrug 2,70 Meter. Bei gutem Wetter reichte der Blick vom Turm bis zum Donnersberg in der Pfalz, über das Zweibrücker und Pirmasenser Land zu den Höhen des Pfälzerwaldes und der Haardt, sowie zu den Bergen der Vogesen. Während sich zu Füßen die liebliche Kulturlandschaft des Bliesgaus ausbreitete. In den ersten Kriegstagen, am 9. September 1939 wurde der Alexanderturm und auch die Bliesdalheimer Bliesbrücke von deutschen Pionieren gesprengt.

Weitere Infos, auch zur Fördergemeinschaft Wiederaufbau, finden Interessierte auf der Homepage von Bliesdalheim.