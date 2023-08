Regionaler Leitartikel Der beste Schutz sind lange Hosen

Immer mehr saarländische Urlauber, die es in die Ferne zieht, entwickeln offenbar ein Bewusstsein für solche Gefahren. Die Ambulanz für Reise- und Tropenmedizin des saarländischen Universitätsklinikums verzeichnet einen Anstieg der Beratungsgespräche. Gegen Dengue-Fieber gibt es seit Februar einen Impfstoff, gegen Chikungunya wird ein Impfstoff in den kommenden Monaten erwartet. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 336 Fälle von Dengue-Fieber registriert, deutlich weniger als im Jahr 2019 mit 1176 Fällen, was auch mit den Corona-Einschränkungen zu tun hat. Pro Jahr werden in Deutschland zudem 500 bis 600 Malaria-Fälle gemeldet, ebenfalls eine von Stechmücken übertragene Krankheit. Grund zur Panik besteht angesichts dieser Zahlen nicht. Der beste Schutz im Urlaubsland sind lange Hosen und Ärmel, Mückensprays und Moskitonetze. Höher ist die Zahl der Hepatitis-Erkrankungen. Im vergangenen Jahr waren es in Deutschland 16 144 Patienten mit Hepatitis B und 7919 mit Hepatitis C. Diese beiden Varianten können unbehandelt zu Leberzirrhose und Leberkrebs führen. Gegen die B-Form, die auch über sexuelle Kontakte übertragen wird, kann man sich impfen lassen, Hepatitis C kann man sich durch verunreinigte Tätowiernadeln einfangen. Es sind einfache Vorsichtsmaßnahmen, die einen guten Schutz bieten. Allerdings ist immer noch vielen Menschen, die in ferne Länder reisen, zu umständlich, sich impfen zu lassen, oder sie fürchten Nebenwirkungen. Wird eine Last-Minute-Reise in die Ferne gebucht, fehlt auch einfach die Zeit. Die Reiseambulanz am Uniklinikum bemüht sich daher auch um Aufklärung. Fragen Sie ruhig mal die Reise- und Tropenmediziner in Homburg.