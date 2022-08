Interview Dr. Michael Heger : Wann Covid-19 als Berufskrankheit anerkannt wird

Saarbrücken Der Arbeitsmediziner Dr. Michael Heger war Leitender Gewerbemedizinaldirektor beim Landesamt für Umwelt und Arbeit, ist heute noch als Betriebsarzt und medizinischer Gutachter tätig und berät die Arbeitskammer, wo er auch regelmäßig Sprechstunden für Arbeitnehmer zu Berufskrankheiten anbietet.

Der Arbeitsmediziner Dr. Michael Heger berät jeden letzten Donnerstag und Freitag des Monats zu Berufskrankheiten. Im Vordergrund steht die Frage, ob eine bestehende Erkrankung als Berufskrankheit eingestuft werden kann. Heger informiert auch darüber, wie ein entsprechender Antrag gestellt wird und wie eine medizinische Begutachtung verläuft. Die Beratungen finden telefonisch, online und bei Bedarf auch in den Räumen der Arbeitskammer des Saarlandes in Saarbrücken statt. Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich.

HEGER Es wird in der Regel nicht gelingen, nachzuweisen, dass man sich bei einer bestimmten Person im Betrieb oder Büro angesteckt hat. Einer erkrankten Person begegnet zu sein, reicht nicht aus. Man muss beruflich einer Situation ausgesetzt sein, in der eindeutig das Risiko besteht, sich anzustecken. Das ist zum Beispiel bei Pflegekräften auf der Intensivstation der Fall, die Corona-Patienten regelmäßig im Bett drehen müssen. Selbst mit Schutzanzug und Maske ist eine Viren-Übertragung nicht ausgeschlossen. Auch Erzieherinnen ins Kitas und Lehrerinnen in Grundschulen, die Kinder in den Arm nehmen, um sie zum Beispiel nach einem Sturz zu trösten, haben im Beruf ein erhöhtes Risiko, sich bei einem unbemerkt infizierten Kind anzustecken. Wer in der Klinik Essen austeilt oder einen Linienbus fährt, ist hingegen nicht besonders gefährdet. Eine Anerkennung als Berufskrankheit ist ausgeschlossen, wenn man sich bei einem privaten Treffen, einer Feier oder als Besucher auf einem Konzert ansteckt.