Gastrokolumne : Ein Nachtisch, der immer noch geht

Saarbrücken Er steht auf kaum einer Speisekarte, ist aber meistens ein perfekter Nachtisch. Und er fordert die Küche nicht zu sehr heraus: der Affogato.

Die schlagfertige und mit Humor gesegnete Dame in den Welzower Stuben hob kaum merkbar die Augenbrauen. Dann nickte sie. Und weil auch das kaum wahrnehmbar war, schickte sie hinterher: „Kein Problem.“ Mein Schwager hatte etwas bestellt, das nicht auf der Karte steht. Und ich hatte mich der Bestellung angeschlossen. „Einfach eine Kugel Vanilleeis in eine Kaffeetasse und dann einen Espresso drüber, sonst nix“, hatte er der Bedienung erklärt.

Die Frau hat Routine in ihrem Job, aber sowas hat offenbar noch nie jemand bestellt. Zumindest nicht bei ihr in den Welzower Stuben, dem Restaurant in der Klinkenthalhalle im Schiffweiler Ortsteil Landsweiler-Reden, in dem man vor allem als Freund oder Freundin des Schnitzels und des Steaks überdurchschnittlich Gutes auf den Teller bekommt. Und der Vollständigkeit wegen: Welzow in der Lausitz ist die brandenburgische Partnergemeinde von Schiffweiler.