Ein ungewöhnliches Mediziner-Leben : „Danke Herr Doktor, Sie sind ein Engel“

Dr. med. Maciej Kowalski hat ein aufregendes Leben hinter sich. Nach seiner Flucht aus Polen ließ er sich nach Zwischenstationen in ganz Deutschland als Hausarzt in Heusweiler nieder. 82 Jahre alt ist er heute. Nach 58 Jahren im Beruf, davon 33 Jahre in Heusweiler, geht er im Dezember in den Ruhestand. Foto: Iris Maria Maurer

Heusweiler Der Heusweiler Hausarzt Dr. Maciej Kowalski ist ein ungewöhnlicher Mann. Obwohl er schon 82 Jahre alt ist, führt er immer noch seine eigene Praxis und übernimmt 120 Bereitschaftsdienste im Jahr. Im Dezember jedoch hört er auf.

Von Martin Lindemann

Es ist 2 Uhr in der Nacht, leicht nebelig, die Straßenlaternen zu schwach, um die Hausnummern erkennen zu lassen. Dr. med Maciej Kowalski hat diese Situation schon Tausende Male erlebt. Mit seiner Taschenlampe strahlt er die Fassaden einiger Häuser an, bis er die richtige Hausnummer entdeckt hat. Hier wartet eine Patientin mit starken Schmerzen in der Brust auf ihn. Ihre Angehörigen haben den Bereitschaftsarzt gerufen.

Maciej Kowalski hat oft Bereitschaftsdienst, jeden dritten Tag, 120 Mal im Jahr. Wenn ein Anruf aus der Bereitschaftsdienstzentrale kommt, fährt er los. Dieses Engagement ist höchst ungewöhnlich. Der Hausarzt führt in Heusweiler noch eine eigene Praxis. Und er ist 82 Jahre alt. Er hat jedoch das Auftreten und die Frische eines fitten 60-Jährigen. „Ich bin immer noch gesund, ohne viel dafür zu tun“, sagt Kowalski. „Das sind wohl die Gene oder ich habe einfach Glück gehabt.“ Der Arzt zwinkert: „Um die zahlreichen Bereitschaftsdienste übernehmen zu können, schone ich mich in meiner Praxis.“ Etwa 1100 Patienten behandelt er im Quartal. Wochentags hat er von 8 bis 12 Uhr geöffnet, zweimal die Woche auch nachmittags für jeweils eine Stunde. „Ansonsten kann ich ja nachmittags schlafen.“

Es gebe nur wenige Bereitschaftsdienste, bei denen kein Einsatz erforderlich sei. „Es gibt aber auch Dienste mit bis 15 Hausbesuchen nacheinander. Dann ist man ohne Pause unterwegs.“ Besonders an den kirchlichen Feiertagen Ostern, Pfingsten und Weihnachten häufen sich die Anrufe, weil die Arztpraxen mehrere Tage lang geschlossen sind, viele Patienten jedoch leiden und Hilfe brauchen. Im Bereitschaftsdienstring Lebach ist der Arzt in einem Radius von rund 30 Kilometern für 85 000 Bürger zuständig.

Maciej Kowalski gehört zu den wenigen Kassenärzten, die leidenschaftlich gerne Bereitschaftsdienste übernehmen. Die Haus- und Fachärzte im Saarland sind verpflichtet, pro Jahr etwa sechs Bereitschaftsdienste zu leisten. Viele wollen oder schaffen das aber nicht. Nach einem langen Arbeitstag in der Praxis sind sie todmüde, im Bereitschaftsdienst können sie nachts nur selten durchschlafen, am nächsten Tag ist aber wieder voller Einsatz in der eigenen Praxis gefragt. Daher ermöglicht es die Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes, dass Ärzte ihren Bereitschaftsdienst an Kollegen abgeben dürfen, die sich freiwillig dafür melden. An Maciej Kowalski zum Beispiel.

„Ich bin mit aller Leidenschaft Arzt. Mein Beruf ist meine Berufung. Ich liebe meine Arbeit, sie macht mir auch Spaß, wenn ich viel Stress habe“, sagt Kowalski. Es ist geradezu einzigartig, dass er von Bereitschaftsdiensten nicht genug kriegen kann. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung hatte er beantragt, 150 statt 120 Bereitschaftsdienste im Jahr übernehmen zu können. Statt jeden dritten jeden zweiten Tag im Dienst. Abgelehnt! Die KV erklärt: „Da der Dienst zusätzlich zum normalen Dienst ausgeführt wird, sind ausreichende Ruhezeiten notwendig.“ Das überzeugt Maciej Kowalski wenig: Er sprüht vor Energie und Arbeitslust. Reich werde man durch die Bereitschaftsdienste nicht, sagt der Mediziner. Für die Dienste gibt es Pauschalen. „Die Bezahlung ist jedoch unangemessen“, meint Kowalski. „Das ist auch ein Grund dafür, dass viele Kollegen solche ohnehin unbequemen Dienste nicht übernehmen wollen.“ Wochentags zum Beispiel bleibe ein Stundenlohn von 21 Euro brutto.

Die Bereitschaftsdienste laufen montags, dienstags und donnerstags von 18 Uhr bis 8 Uhr. Mittwochs und freitags beginnen sie schon um 13 Uhr, weil an diesen Tagen viele Haus- und Facharztpraxen nachmittags geschlossen haben. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sind es 24-Stunden-Dienste, von 8 Uhr bis 8 Uhr. Neben den Ärzten, die zu den Patienten fahren, gibt es noch Bereitschaftsärzte in Krankenhäusern.

„95 Prozent aller Einsätze sind tatsächlich erforderlich“, sagt Kowalski. Die häufigsten Beschwerden sind Infekte, Fieber, Halsschmerzen, Schmerzen im Rücken, in Armen oder Beinen. „In solchen Fällen reichen Schmerztabletten oft nicht mehr aus. Ich muss dann eine Schmerzmittel spritzen“, berichtet der Arzt. In der Regel wird er zu älteren Leuten gerufen, oft auch in ein Altersheim. „Die Bereitschaftsdienste mit der breiten Vielfalt an Krankheitsbildern betrachte ich als Herausforderung für meine hauptsächliche Motivation, den Menschen in Not zu helfen“, erklärt Kowalski. „Man hat mit fremden Patienten zu tun, die Vorgeschichte ist unbekannt, und oft treten die Symptome zum ersten Mal ohne bekannte Ursache auf.“

Der erfahrene Bereitschaftsarzt erkennt oft auch Anzeichen für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall und alarmiert dann umgehend den Notarzt. Umgekehrt ruft der Notarzt den Bereitschaftsarzt, wenn er mit einem plötzlichen und ungeklärten Tod konfrontiert ist. „Das ist maximaler Stress. Doch nur der Bereitschaftsarzt darf einen endgültigen Totenschein ausstellen“, erläutert Kowalski.

Er sei 1978 mit seiner Familie aus Polen „vor der kommunistischen Unterdrückung geflohen“, berichtet der Mediziner. Er fand Unterschlupf bei einer Bekannten in Stuttgart, arbeitete dann als Chirurg im Krankenhaus Cuxhaven an der Nordsee, wechselte in die internistische Abteilung der Klinik im bayerischen Schwandorf, bis „ich mir 1989 meinen Lebenstraum erfüllen konnte“. In Heusweiler stand eine Hausarztpraxis samt schönem Wohnhaus und großem Garten zum Verkauf. Zeitgleich konnte Kowalskis Frau Monika in Völklingen eine Zahnarztpraxis übernehmen. „Das war die beste Entscheidung unseres Lebens.“ Kowalski ist deutscher Staatsbürger, hat aber nie den engen Kontakt zu seiner Familie und seinen Verwandten in Polen verloren.

Er habe immer liebe Patienten gehabt, die Saarländer seien offene, freundliche und auch dankbare Menschen. Bei seinen Einsätzen als Bereitschaftsarzt habe er „noch nie Beschimpfungen gehört“, sagt Maciej Kowalski. Die meisten Patienten seien sehr dankbar, sehr erleichtert, wenn er eintrete. Der Arzt ist gerührt: „Ich habe immer so viel Dankbarkeit erlebt.“ Gar nicht so selten werde er herzlich verabschiedet: „Herr Doktor, Sie sind ein Engel.“