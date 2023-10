Porträt Dennis Ebert Seit mehr als 30 Jahren tourt Eddi Zauberfinger durchs Saarland – und er hat noch vieles vor

Das Auto, das halb auf dem Bürgersteig parkt – zack, weg gezaubert, der Lkw, der beim Stehen den Motor weiterlaufen lässt und die Luft verpestet: zack, weg gezaubert. Wo Eddi Zauberfinger unterwegs ist, werden Hürden aus dem Weg geräumt oder besser gesagt, durch seinen magischen Daumen aus dem Weg gezaubert. Hinter der Kunstfigur von Eddi steht der 67-jährige Dennis Ebert, der mittlerweile Generationen von saarländischen Kindern Ohrwürmer in den Kopf gesetzt hat. Seit mehr als 30 Jahren ist Ebert quer durch das Saarland mit seinen Figuren Eddi Zauberfinger und Willi der Wassertropfen sowie jeder Menge Bewegungsliedern unterwegs. In Schulen, in Kindergärten und auf allen möglichen Bühnen absolvierte er bis heute über 2000 Auftritte. Sein Markenzeichen: Lieder, die nicht nur zum Mitsingen, sondern mit Leben und Action gefüllt werden sollen. „Es gibt in meinen Liedern immer drei Dimensionen: hören, singen und darstellen“, erzählt der Künstler. Mit darstellen ist entweder eine künstliche Umsetzung gemeint – zum Beispiel, wenn die Inhalte der Lieder auf Papier gemalt werden, aber vor allem eine dynamische Darstellung. Wer eine Show von Eddi Zauberfinger besucht, wird zum Mitmachen animiert. Egal ob Skier, Trampolin, Giraffe, alles, was in den Liedern vorkommt, wird vom Publikum gespielt. Plaudert man mit ihm über seine Auftritte, fällt es Dennis Ebert sichtlich schwer, selbst sitzen zu bleiben. Erzählt er davon, kann er nicht anders als aufzustehen und anzuzeigen, wie die Kinder mit Händen und Füßen einen Düsenflieger in Tiefflug starten oder zu Dinosauriern werden.