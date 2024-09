Bundesverband alarmiert Den Schulen im Saarland gehen die Musiklehrer aus

Die Experten schlagen Alarm. Der Musikunterricht an saarländischen Gemeinschaftsschulen ist in Gefahr. Zugunsten neuer Informatik-Stunden dürfen die Schulen den musischen Fächern eine Wochenstunde streichen. Was viele Schulen womöglich schon deshalb gerne machen werden, weil bereits jetzt ein eklatanter Mangel an Musiklehrern im Saarland herrscht. Der aber wird sich in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich noch massiv verschärfen. Wir haben mit Eva Kieser, Vizepräsidentin des Bundesverbands Musikunterricht, darüber gesprochen, was an (Hoch-)Schulen besser werden muss und auch, warum junge Menschen aus Korea so gut in Mathematik sind – und in Musik.