regionaler leitartikel : Den Platz auf der Saar mehr nutzen

Still ruht die Saar. Dabei ist jetzt Hochsommer, doch kaum ein Freizeitschiffer ist auf der oberen Saar zwischen Saarbrücken und Saargemünd unterwegs. So viel ungenutzte Wasserfläche mitten in einer grünen Landschaft, an den Ufern blühende Pflanzen, Wasservögel sind unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Idyll, das hohen Erholungswert hat, doch es gibt nur wenige Möglichkeiten, diesen auch zu wahrzunehmen.

Ein kleines Unternehmen immerhin bemüht sich, mehr Menschen auf den Fluss zu locken. In Höhe der Römerbrücke gegenüber dem gleichnamigen Kraftwerk liegen prall aufgeblasene Kunststoffbretter in der Wiese, die auf unternehmungslustige Zeitgenossen warten. Und auf dem träge dahinfließenden Saarwasser sind bereits zwei junge Frauen stehend auf solchen Brettern unterwegs, um beim Stand-up-Paddling die Umgebung zu genießen, Sinn für Balance zu beweisen und mit lockeren Stichen in die Saar sich flussaufwärts Richtung Frankreich zu machen. Ein Mann auf einem motorisierten Brett sorgt zudem noch für Aufmerksamkeit der Passanten und Radfahrer auf der Brücke und am Leinpfad.