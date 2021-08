Nach Machtübernahme der Taliban : Breites Bündnis demonstriert in Saarbrücken für Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan

Wie hier in Potsdam haben jetzt auch in Saarbrücken Menschen für eine Luftbrücke zum raschen Schutz von Flüchtlingen aus Afghanistan demonstriert. Foto: dpa/Paul Zinken

Saarbrücken Nach den dramatischen Bildern von Menschen, die verzweifelt am Flughafen in Kabul eine Maschine versuchen zu erreichen, die sie außer Landes fliegt, haben Menschen in Saarbrücken für deren Aufnahme demonstriert. Ihnen geht es dabei längst nicht nur um den Schutz jener, die für ausländische Streitkräfte gearbeitet haben und nun die Rache der Taliban fürchten.

An die 100 Teilnehmer haben am Mittwochabend (18. August) auf dem Tbilisser Platz vor dem Staatstheater in Saarbrücken dafür demonstriert, eine Luftbrücke für Flüchtlinge aus Afghanistan einzurichten. Die Teilnehmer forderten, dass so schnell und so viele Schutzsuchende wie möglich gerettet werden müssten. Sonst sei Deutschland schuld am Tod Tausender Menschen. Die internationale Staatengemeinschaft habe ohnehin bereits versagt, weil sie die rasante Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban hätte so nicht kommen sehen. Hinweise darauf seien nicht ernstgenommen worden, damit wichtige Zeit verstrichen, bedrohte Menschen schon eher außer Landes zu bringen.

Unbürokratische Hilfe verlangten Vertreter von Omas gegen Rechts. Das Bündnis Seebrücke Saar warf der Bundesregierung vor, die vorhersehbare Katastrophe ignoriert zu haben.

Bei den zu Rettenden gehe es nicht allein um afghanische Ortskräfte, die während der vergangenen 20 Jahre der Präsenz von Nato-Truppen mit den ausländischen Streitkräften zusammengearbeitet hatten und jetzt die Rache der zurückgekehrten Taliban fürchten. So seien auch Journalisten, Frauen, Kinder, politische Minderheiten und Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung gefährdet. Darum brauche es entsprechender Aufnahmekapazitäten.

Zu der Kundgebung hatten Seebrücke Saar sowie die parteipolitischen Nachwuchsorganisationen Linksjugend und Grüne Jugend Saar aufgefordert. Seebrücke ist ein Zusammenschluss von Unterstützern – zumeist Einzelpersonen, die sich für nach eigenen Angaben eine solidarische Migrationspolitik einsetzen.

Nach Schätzungen der Bundesregierung werden in den kommenden Wochen bis zu 10 000 Menschen aus Afghanistan erwartet, die die Bundeswehr ausfliegt. Auch in der Nacht war erneut eine Maschine aus Kabul in Deutschland angekommen.