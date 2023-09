Warscheids Welt Auf dem linken Auge blind?

Wir leben in einer Demokratie und das ist gut so. Offenbar sind wir aber nicht demokratisch genug. Wie sonst ist zu erklären, dass die Bundesregierung ein Demokratiefördergesetz auf den Weg gebracht hat. Ein Ziel dieses Gesetzes ist, die Zivilgesellschaft zu stärken – und zwar mit Steuergeldern. Doch was ist Zivilgesellschaft? Sind das alle Vereine, Verbände, Stiftungen und andere Einrichtungen, die sich der politischen Willensbildung verpflichtet fühlen? Oder sollen nur solche gefördert werden, die die Meinung der jeweiligen Regierungsmehrheit widerspiegeln oder auch jene, die Ansichten vertreten, die nicht in deren politisches Spektrum passen? Gibt es eine Trennlinie, wo die Überzeugung der zu fördernden Institution das Maß der Duldsamkeit verlässt?