Diagnose Demenz – die Angst davor, dass ihr eigener Ehemann sie nicht mehr erkennt „Dieses ganze gemeinsame Leben ist bei ihm einfach weg“

Es ist ein wunderschönes und sehr gepflegtes Anwesen am Rande eines kleinen Ortes im Saarland. Zwei Schritte vor die Tür und man ist mitten in der Natur. Von einer Bank im Garten aus blickt man weit über Felder und Wiesen. Drinnen wie draußen zeugen liebevolle Kleinigkeiten davon, dass hier Menschen leben, die sich ein Zuhause geschaffen haben, in dem sie sich wohl fühlen. Hier leben Anne und Karl Müller (Namen von der Redaktion geändert). Sie meistern ihr Leben gemeinsam schon seit vielen Jahrzehnten. Seit über zwei Jahren jedoch unter verschärften Bedingungen. Denn im Februar 2022 erhielt Karl, damals noch mitten im Beruf stehend und gerade mal Anfang 60, die Bestätigung eines bereits seit über einem Jahr schwelenden Verdachtes: Diagnose Alzheimer-Demenz. „Anfangs“, so erzählt Anne Müller beim Besuch der SZ, „da dachten wir, das liege bestimmt am Älterwerden. Dass man mal was vergisst, nicht mehr so aufmerksam ist“. Dass es an der Zeit sei, einfach mal kürzer zu treten, bei dem verantwortungsvollen Job und den vielen Ehrenämtern. Doch dann kamen die Symptome immer häufiger.