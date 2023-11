Ampel-Regierung beschließt höheren Steuersatz „Wie vom Schlag getroffen“ – Dehoga Saarland entsetzt über Mehrwertsteuer-Erhöhung auf Speisen

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Saarland kritisiert die Mehrwertsteuererhöhung auf Speisen in der Gastronomie. In der Corona-Krise war die die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants und Cafés vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden. Zum Jahresbeginn gilt wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Darauf verständigte sich am Donnerstag, 16. November, die Ampel-Koalition.