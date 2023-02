Ärger um defekte Zugtoiletten : Defekte Zugklos sind keine „Komfortstörung“

Meinung Saarbrücken Statistiken zufolge fallen Zugtoiletten in Deutschland immer häufiger aus. Da bleibt so manchem Reisenden nichts anderes übrig als aussteigen. So lange das so ist, hat der ÖPNV ein Attraktivitätsproblem.

Es kann schon stutzig machen, dass sich sowohl das Verkehrsministerium als auch die Vlexx über die Gesamtsumme der Strafzahlungen ausschweigt, die das private Bahnunternehmen wegen defekter Zugtoiletten leisten musste. So lässt sich nämlich nicht nachvollziehen, wie häufig a) die Toiletten nicht nutzbar sind – auf eine direkte Nachfrage blieb die Vlexx eine Antwort schuldig. Und b) das auch tatsächlich geahndet wird. An dieser Stelle ist mehr Transparenz wünschenswert.

In 2022 täglich fast 103 WC-Störungen in deutschen Fernzügen

Die Deutsche Bahn schneidet bei dem Thema übrigens nicht besser ab. Nach einer internen Statistik, über die die Berliner Zeitung vor wenigen Monaten berichtet hat, fallen Zugtoiletten immer häufiger aus: Demnach wurden im Jahr 2021 täglich im Schnitt aus rund 96 Fernzügen in Deutschland WC-Störungen gemeldet, 2022 täglich fast 103.

Dabei sind solche „Komfortstörungen“, wie die Deutsche Bahn sie nennt, nicht einfach nur ärgerlich. Für manche Menschen durchkreuzen sie schlicht die Reisepläne. Nicht jeder hat eine ausgeprägte Blasenkontrolle und kann bis Fahrtende warten: ältere Menschen, Frauen, die Kinder geboren haben, Menschen mit chronischen Problemen wie Reizdarm, Menschen, die die Übelkeit überkommt, die Liste ist unendlich fortführbar. Wenn es dringlich wird, bleibt nichts anderes übrig als aussteigen. So urteilten 2014 auch die Richter in einer Klage gegen die Deutsche Bahn, nachdem sich eine Reisende in Folge einer kaputten Bahntoilette einnässte – sie hätte ihre Reise einfach unterbrechen sollen. Wäre sie in Sulzbach, Völklingen oder Friedrichsthal gelandet, hätte sie ihre Entscheidung sicherlich bereut – an vielen kleinen und so manchem größeren Bahnhof, gibt es nämlich keine Toilette, sie sind nicht durchgängig geöffnet, oder aufgrund von Vandalismus gesperrt.

Infos zu Zugtoiletten fehlen in den Fahrgast-Apps