Die Wetteraussichten der kommenden Tage Es bleibt weiterhin nass und mild im Saarland

Der Mittwoch indes zeigt sich regenreicher – zunächst nur örtlich mit etwas Regen oder Sprühregen. Am Nachmittag nimmt der Regen von Westen her zu. Die Temperaturen bleiben mild: 9 bis 13 Grad, in den Hochlagen 5 bis 8 Grad. Der zunächst mäßige Süd- bis Südwestwind kann ab dem Nachmittag vor allem im Bergland und nach Westen hin in Böen stark auffrischen.