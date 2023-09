Die Hitze hat ein Ende Das Wetter im Saarland schwingt um – die Prognose für die kommende Woche

Am Dienstag wird es im Saarland erst wechselnd, später oft stark bewölkt. Dabei nehmen laut DWD aus Nordwesten Schauer und Gewitter zu. Es herrscht auch Starkregengefahr. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad. Der Wind ist meist schwach aus westlicher Richtung, in Schauer- und Gewitternähe teils böig auffrischend. In der Nacht zum Mittwoch ist es bewölkt und vielerorts tritt schauerartiger oder gewittriger Regen auf. Lokal ist sogar Starkregen möglich. Die Tiefstwerte sind zwischen 16 und 13 Grad.