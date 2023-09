SZ-Serie: So funktioniert Tradition – Winzerfamilien im Porträt „Die Kunden verlangen mehr Wucht, mehr Frucht im Wein“

Bis 1994 wohnte und produzierte die Familie noch nicht am heutigen Firmensitz, sondern im Dorf, in der Straße Adlereck in Sehndorf, erst dann zog man an den äußeren Ortsrand um, in die Apacherstraße. Die hat sich zwischenzeitlich in ein schickes Wohngebiet verwandelt, weshalb die Hartmannschen Produktionshallen dort recht fremd wirken, zumal auch noch ein Hektar Rebenfläche direkt daneben liegt.