Das SZ-Weihnachts-Menü: Teil 4 : Spitzenküche selbst kochen – Maronen-Tiramisu von der Wern’s Mühle im Ostertal

Ottweiler-Fürth Zum süßen Finale unseres Weihnachtsmenüs hat sich Jungköchin Anna Keller vom Landhaus Wern’s Mühle in Fürth im Ostertal ein Maronen-Tiramisu ausgedacht. Dazu gibt es Bratapfel-Espuma. Superlecker – probieren Sie es aus.

Zutaten (für 8 Personen): 500 g Mascarpone, 250 g geschälte Maronen, 100 g Zucker, 150 ml Apfelsaft, 20 g Butter, 4 Eier (4 Eigelbe, 2 Eiweiße), 80 g Zucker, 2 Blatt Gelatine, 200 g Biskuit (selbst gebacken oder Löffelbiskuit), 30 ml Apfel-Edelbrand (ersatzweise Calvados oder Rum) Backkakao, Salz.

Zubereitung: Gelatine in Eiswasser einweichen, 100 g Zucker mit einem Schuss Wasser in einem Topf leicht karamellisieren. Wenn der Zucker goldbraun ist, erst die Butter und dann die Maronen hinzugeben. Etwa fünf Minuten unter Rühren Farbe bekommen lassen, dann mit Apfelsaft ablöschen. Leicht köcheln lassen bis die Maronen gar sind (sie lassen sich dann mit einer Gabel leicht zerdrücken).

Biskuit in einer Auflaufform oder einem tiefen Backblech verteilen und mit zwei Drittel des Maronensudes und 20 ml Apfel-Edelbrand tränken. Den Biskuit gut andrücken. 90 g Maronen mit etwas Sud fein pürieren und abpassieren. Eier trennen, die zwei übrigen Eiweiße getrennt aufheben, die Eigelbe mit dem Maronenpüree und 10 ml Apfel-Edelbrand in einem Wasserbad zur Rose abziehen (unter Rühren auf etwa 85°C bringen, bis die Bindung einsetzt). Gelatine ausdrücken und hinzugeben. Zum Abkühlen Schüssel in kaltes Wasser setzen und zwischendurch immer wieder rühren. Ist die Masse etwa auf 50 Grad abgekühlt, vorsichtig den Mascarpone unterrühren.

Die Eiweiße mit einer Prise Salz in einer Küchenmaschine zu einem leicht cremigen, aber noch nicht vollständig festen Eischnee schlagen. 80 g Zucker und 25 g Wasser in einem Topf auf 120 Grad erhitzen. Den Sirup dann heiß unter Rühren in den Ei-Schnee geben, Achtung die Schüssel wird dabei sehr heiß. Den Ei-Schnee dann weiter Rühren bis er auf Zimmertemperatur abgekühlt ist. Den Ei-Schnee vorsichtig in zwei Schritten unter die Eigelbmasse heben, dann auf den vorbereiteten Biskuitboden geben und mindestens zwei Stunden kalt stellen.