Kaffee, Kuchen und andere Leckereien : Das sind zehn der beliebtesten Cafés im Saarland

Saarbrücken Mehr gute Cafés und Kaffeeröster denn je laden im Saarland dazu ein, eine Auszeit zu genießen. Zehn beliebte Cafés im Überblick.

Neben den bewährten Klassikern in den Cafés wie etwa Sahnecremetorten und Obstkuchen zeigen vor allem jüngere Cafés im Saarland den Zeitgeist: Avocado-Brot, vegane Backwaren und Bananen-Pancakes sind dort immer häufiger auf der Speisekarte zu finden. Die Auswahl der folgenden Cafés tauchte häufig in den Toplisten von Vergleichsportalen wie Tripadviser auf. Einige von ihnen wurden zudem durch das Magazin „Der Feinschmecker“ ausgezeichnet.

1. Café Schubert Saarbrücken

Die Kugeln aus Edelschokolade mit pikanter Füllung heißen „Saabrigger Kligger“, die Champagner-Trüffel finden unter der Bezeichnung „Perlen der Saar“ den Weg zu Genießern in ganz Deutschland. Kein Wunder also, dass es das Café Schubert auf die „Der Feinschmecker“-Liste der Top 500 Cafés und Röstereien in Deutschland geschafft hat. Wer gerne Süßes isst, findet kaum eine bessere Adresse: Es gibt Pralinen, Trüffel, Tortenkreationen und Petit-Fours. Die Auswahl ist groß und alles ist handgefertigt. Hier können auch individuell gestaltete Hochzeitstorten, Festtagstorten oder kleine Kuchen und Feingebäck bestellt und nach Hause geliefert werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr, Sonntag: 10 bis 18 Uhr, die Confiserie ist sonntags geschlossen.

Adresse: Stammhaus: Schwarzenbergstraße 15, 66123 Saarbrücken, Filiale in der Fußgängerzone: Sulzbachstraße 2, 66111 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Café Schubert

2. Ennies‘s Homburg

Frühstück gibt es bei Ennie's Homburg den ganzen Tag. Die meisten Angebote bieten auch eine vegane Alternative. Zudem gibt es eine wechselnde Mittagskarte mit Bowls, Quiche und Salaten in verschiedenen Variationen. Kuchen, Snacks und Getränke können ebenfalls den ganzen Tag lang bestellt werden.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 18 Uhr

Adresse: Zweibrückerstraße 4, 66424 Homburg

Kontakt: Webseite Ennies

3. Café Zauberlehrling Homburg

Das Café Zauberlehrling Homburg überzeugt mit leckerem Kaffee, fruchtigem Obstkuchen und frischen und saftigen Torten. Jede Woche werden neue Sorten angeboten. In den warmen Monaten lässt es sich außerdem sehr gut auf der Terrasse sitzen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8:30 bis 18 Uhr, Samstag: 9 bis 16 Uhr, Sonntag geschlossen

Adresse: Talstraße 38d, 66459 Homburg

Kontakt: Webseite Café Zauberlehrling

4. Quanah Schott Saarbrücken

Naschkatzen sind hier an der richtigen Adresse: Im Quanah Schott Saarbrücken gibt es Macarons, Törtchen, Trüffelpralinen und vieles mehr. Je nach Jahreszeit werden verschiedene Sorten angeboten, die auf die Früchte der jeweiligen Saison abgestimmt sind. Das Quanah Schott wurde vom Magazin „Der Feinschmecker“ zu den 500 besten Cafés und Röstereien Deutschlands gewählt.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: 11 bis 18 Uhr, Samstag: 9 bis 18 Uhr und Sonntag: 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr

Adresse: Mainzerstraße 86, 66121 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Quanah Schott

5. Konditorei Resch Eppelborn

Familie Resch sieht sich „als klassische Confiserie mit familiären Werten“ und möchte Tradition und Handwerkskunst mit innovativer Konditorei von heute verbinden.

In zwei gemütlichen, im traditionellen Kaffeehaus-Stil eingerichteten Café-Räumen mit jeweils 40 Plätzen werden zu den Kuchen und Torten diverse Kaffee- und Kakaospezialitäten angeboten, auch Klassiker wie Irish Coffee oder Russische Schokolade.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 8:30 bis 18 Uhr, Samstag: 8 bis 18 Uhr, Sonntag: 11 bis 18 Uhr

Adresse: Am Markt 12, 66571 Eppelborn

Kontakt: Webseite Resch

6. Maison Créative Altforweiler

Das Maison Créative überzeugt mit seinem idyllischen Außenbereich im Grünen und dem breiten Angebot an selbstgebackenen Kuchen und Torten, die ebenfalls in gluten- und laktosefreie Varianten erhältlich sind. Am Vormittag wird zudem ein ausgedehntes Frühstück angeboten. Auch dieses Café wurde vom Magazin „Der Feinschmecker“ zu einem der besten 500 Cafés und Röstereien in Deutschland gewählt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 9:30 bis 18:30 Uhr, Sonntag: Frühstück ab 10 Uhr, Café ab 12 Uhr

Adresse: Saarlouiser Straße 28, 66802 Altforweiler

Kontakt: Webseite Maison Créative

7. Café Plaisir Saarlouis

Die Kaffeemanufaktur bietet eine große Palette an hochwertigen und außergewöhnlichen Kaffeesorten an und konnte sich damit einen Platz in der Topliste des Magazins „Der Feinschmecker“ sichern. So heißt es als Begründung: „Die hochwertigen Kaffees der Privatrösterei von Carsten und Nadine Schäfer sind eine Klasse für sich. Hier wird Kaffee mit Liebe geröstet und zubereitet, von Filterkaffee bis zum Eiskaffee mit Vanilleeis und Sahne im Sommer“. Neben hervorragendem Kaffee bietet das Plaisir auch Beratungen im Bezug auf Kaffeemaschinen und Röstungen an.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr, Sonntag: Ruhetag

Adresse: Engelstraße 2, 66740 Saarlouis

Kontakt: Webseite Café Plaisir

8. Café Lolo Saarbrücken

Vor über vier Jahrzehnten wurde die Konditorei in Alt-Saarbrücken von Dieter und Helga Dausend gegründet, seit 2003 führt sie Sohn Andreas. Buttercremetorten sind die Spezialität des Café Lolo und haben mittlerweile Kultstatus erreicht. In der Konditorei können außerdem Kuchen und Torten für jeden Anlass bestellt und nach Hause geliefert werden. Alle Infos zum Lieferservice gibt es auf der Webseite des Cafés.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 7 bis 18 Uhr, Sonntag: 8 bis 18 Uhr

Adresse: Heuduckstraße 67, 66117 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Lolo

9. Café Königin Luise Saarlouis

Das Café Königin Louisa in der Altstadt erstreckt sich über zwei Etagen und ist mit Kronleuchtern und schweren Vorhängen gemütlich eingerichtet. Neben einer großen Auswahl an Tee gibt es süße Desserts, Kuchen und Torten. Bei entsprechenden Temperaturen ist auch der Außenbereich geöffnet.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 8 bis 19 Uhr, Sonntag: 14 bis 19 Uhr

Adresse: Sonnenstraße 17, 66740 Saarlouis

Kontakt: Webseite Königin Luise

10. Café Kaffeebohne Saarbrücken

Das Café beschreibt sich selbst als „kleines, feines Café in der Saarbrücker Bahnhofstraße, in dem es hauptsächlich um Kaffee geht.“ Auch dieses Café hat es auf die Liste der 500 besten Café und Röstereien in ganz Deutschland geschafft. Gäste können den Kaffee vor Ort genießen, aber auch Kaffeebohnen zum Mitnehmen kaufen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9 bis 19 Uhr

Adresse: Bahnhofstraße 36, 66111 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Kaffeebohne

