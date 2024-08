Digitalisierung in Schulen „Wir sind ausgesprochen ungeduldig“ – Streichert-Clivot macht dem Bund Druck

Bei diesem Thema verlässt die Ministerin dann auch mal ihren sonst so sorgsam modulierten Tonfall. Und wird energisch. „Wir sind ausgesprochen ungeduldig“, keilt Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) bei ihrem Sommergespräch in der Staatskanzel Richtung Bundesregierung. Im Fokus dabei: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Finanzminister Christian Lindner – beide FDP. Nach wie vor, so Streichert-Clivot, warte man dringend auf Grünes Licht für den zweiten Digitalpakt, mit dem die Digitalisierung in den Schulen vorangebracht werden soll. Die Finanzierung aber steckt wie vieles andere im Haushaltsstreit der Ampel fest. Streichert-Clivot, aktuell auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), wettert quasi auch für ihre Kolleginnen und Kollegen in den andern Bundesländern mit, weil der Bund stur bleibt.