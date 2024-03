Kaum Probleme mit elektronischen Rezepten 80 Prozent der Rezepte sind schon digital

Das E-Rezept erlaubt es Ärzten, auch Wiederholungsrezepte elektronisch auszustellen. Bis zu vier Folgeverordnungen sind gleichzeitig möglich. Menschen, die dauerhaft ein bestimmtes Medikament benötigen, erhalten also bis zu vier identische E-Rezepte auf einmal, die sie nacheinander einlösen können. Sie müssen nicht wieder in die Arztpraxis gehen, um sich ein Folgerezept ausstellen zu lassen. Wie ein einfaches E-Rezept können auch Mehrfach-E-Rezepte per Papierschein mit QR-Code, per Gesundheitskarte oder per Smartphone-App eingelöst werden. Die Mehrfachrezepte sind bis zu einem Jahr lang gültig.