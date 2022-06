Döner, Dürüm, Kebab oder Döner-Pizza : Das sind zehn der besten Dönerläden im Saarland

Foto: dpa/Peter Steffen

Saarbrücken Egal ob als Mittagessen, Snack für zwischendurch oder nach Feierabend einfach auf die Hand – Döner sind bei vielen Menschen sehr beliebt. Doch bei der Qualität gibt es bisweilen große Unterschiede! Hier zehn der besten Dönerläden im ganzen Saarland.

Leckeres Fladenbrot, saftiges Fleisch, bunter Krautsalat und dazu eine pikante Soße. Döner gibt es in vielen Farben und Formen. Und wem mal nicht nach dem klassischen Döner ist, der hat die Wahl zwischen Falafeldöner, Dürüm, Kebab und in den meisten Dönerläden auch Pizza und Nudeln. Im Saarland gibt es einige empfehlenswerte Dönerbuden. Hier eine Übersicht mit einigen der besten Läden in Saarbrücken und dem Saarland.

1. Bosporus Döner Saarbrücken

Leckeres Essen und kurze Wartezeiten – damit wirbt der Dönerladen auf der eigenen Webseite. Der Saarbrücker Laden bietet Döner vom Hähnchen, mit Köfte oder Falafel, gerollte Tortilla und Lahmacun oder türkischen Bulgursalat an. Wer es etwas klassischer mag, der hat die Wahl zwischen hausgemachter Pizza, Schnitzel mit Pommes oder verschiedenen Nudelgerichten. Und für alle, die bewusst auf ihre Gesundheit achten, stehen auf der Speisekarte Salate, gegrilltes Gemüse und vegetarische, sowie halal Optionen. Die Speisen können auch geliefert oder zum Mitnehmen bestellt werden.

Öffnungszeiten: täglich 12 bis 22.30 Uhr

Adresse: Lebacher Straße 66, 66113 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Bosporus Döner

2. Dillinger Kebab & Pizza Haus

Verschiedene Fleischvarianten und eine ganze Theke voller Salate bietet das Dillinger Kebab und Pizza Haus. Die Pizzen und das frische Fladenbrot kommen direkt aus dem Steinofen. Neben den klassischen Dönergerichten gibt es auch überbackene Nudelgerichte und eine Vielzahl an Salatkombinationen, die sich die Kunden auch jederzeit selbst zusammenstellen können. Im Kebab & Pizza Haus gibt es außerdem gemütliche Sitzmöglichkeiten und auch die Option, für Geburtstage oder Firmentreffen zu reservieren.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 11 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag: 11 bis 0 Uhr und Sonntag: 12 bis 23 Uhr

Adresse: Stummstraße 15, 66763 Dillingen/ Saar

Kontakt: Webseite Dillinger Kebab und Pizza Haus

3. Kebab Haus by Astrit Neunkirchen

Yufka, Lahmacun, Börek, Pide und alles was in einem guten Kebab Haus dazu gehört. Nudel und Pizzagerichte, genauso wie Pommes und kalte Getränke stehen ebenfalls auf der Speisekarte. By Astrit bietet vor Ort einige Sitzmöglichkeiten an, ist jedoch auch auf Lieferservice und Abholungen spezialisiert. Geburtstage, Firmenevents und andere besondere Anlässe können ebenfalls organisiert werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11 bis 23 Uhr, Samstag: 12 bis 23 Uhr und Sonntag: 13 bis 22 Uhr

Adresse: Eisenbahnstraße 2a, 66539 Neunkirchen

Kontakt: Webseite By Astrit

4.Gercek Kebabhaus Saarbrücken

Türkisches und italienisches Essen werden hier auf der Speisekarte kombiniert. Frische Salate nach italienischer Art, Pizza, Pasta und Calzone, neben türkischen Spezialitäten wie Kebab im Fladenbrot, Falafelteller oder ein Gemüsekebab. Jede Woche gibt es besondere Angebote, die man auf der Webseite des Kebabhauses findet. Und wer keine Lust hat, das Haus zu verlassen, der kann den Lieferservice des Hauses in Anspruch nehmen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11 bis 23 Uhr, Sonntag: 12 bis 22:30 Uhr, Lieferservice gibt es täglich ab 17 Uhr bis 22.30 Uhr.

Adresse: Hauptstraße 30, 66123 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Gercek

5. Ali Baba Kebap Saarbrücken

Auch dieser Kebabladen bietet alles an, was mit Döner und Kebab zu tun hat. Besonders ist hier, dass es eine große Auswahl an vegetarischen Alternativen gibt. Salate, vegetarische Yufkas oder Fleischersatz für den Döner in Form von Falafeln. Zusatzstoffe und Allergene sind auf der Speisekarte unter jedem Abschnitt angegeben. Außerdem gibt es jede Woche neue Angebote, es lohnt sich also immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Vorbestellungen sind bei Ali Baba Kebap ebenfalls jederzeit möglich.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11 bis 23 Uhr, Sonntag: 12 bis 23 Uhr

Adresse: Goethestraße 1, 66121 Saarbrücken

Kontakt: Webseite Ali Baba

6. La Döneria Saarbrücken

„Schnelle unkomplizierte Küche in netter Atmosphäre“ – so beschreibt sich die Döneria in Saarbrücken auf der eigenen Webseite. Hier muss man nicht lange auf sein Essen warten und kann hinter der Glastheke genau entscheiden, was in den Döner oder Kebab rein soll. In der Döneria wird außerdem auf halal und mögliche Allergene geachtet. Wer mal keine Lust hat, das Haus zu verlassen, kann einfach den Lieferservice nutzen, über den man auch online bestellen kann.

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 22 Uhr

Adresse: Liesbet- Dill- Straße 4, 66125 Saarbrücken-Dudweiler

Kontakt: Webseite La Döneria

7. Döner Louis Saarlouis

Wer ausgefallene internationale Gerichte probieren will, der kommt bei Döner Louis auf seine Kosten. Es gibt indische Samosa, afghanische Palau, italienische Pizza und Pasta oder den traditionellen türkischen Döner oder Kebab. Außerdem findet man eine große Auswahl an Fingerfood, Burger und Salate, dazu kaltes Bier und Softdrinks. Bestellungen sind online als Lieferservice oder zum Abholen möglich. Döner Louis bietet aber natürlich auch Sitzmöglichkeiten vor Ort an.

Öffnungszeiten: täglich 11.30 bis 14.30 Uhr und 16.30 bis 23 Uhr

Adresse: Bierstraße 20, 66740 Saarlouis

Kontakt: Webseite Döner Louis

8. Baba‘s Kebab Homburg

Baba‘s Kebab in Homburg bietet alle klassischen türkischen Gerichte an. Von Döner, über Kebab, Lahmacun und Yufka bis hin zu Pide. Ein echtes Highlight sind hier aber auch die Pizzen direkt aus dem Steinofen. Mit viel Gemüse oder doch lieber einem Spiegelei. Alle Angebote und die aktuellen Empfehlungen findet man auch auf der Facebookseite von Baba‘s Kebab.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11 bis 22 Uhr, Montag ist Ruhetag

Adresse: Bahnhofsplatz 2, 66424 Homburg

Kontakt: Webseite Baba‘s Kebab

9. Keko Bistro Kebabhaus St. Wendel

Pizza, Döner, Pasta — das Kebabhaus in St. Wendel ist ein echter Geheimtipp. Alles was zu einem klassischen Dönerladen dazu gehört, findet man hier. Alle die es etwas gesünder mögen, haben auch die Möglichkeit auf Salate zurückzugreifen. Das Keko Bistro bietet sowohl Bestellungen zu Mitnehmen, als auch zum Liefern lassen an. Partyservice wird ebenfalls angeboten.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 12 bis 22 Uhr, Freitag: 12 bis 23 Uhr, Samstag: 16 bis 23 Uhr und Sonntag: 16 bis 22 Uhr, Montag ist Ruhetag

Adresse: Balduinstraße 72, 66606 St. Wendel

Kontakt: Webseite Keko Bistro

10. Muri‘s Dönerhaus Merzig-Wadern

Muri‘s Dönerhaus arbeitet immer aktuell. Neben den klassischen Angeboten, wie Pizza, Döner oder Kebab, gibt es bei Muri‘s seit der Eröffnung 2020 auch den Gemüsedöner (vegan/ vegetarisch) für Gemüse-Liebhaber. Generell bietet das Dönerhaus einige vegetarische Optionen an. Alle Gerichte können auch fleischlos, mit extra Gemüse bestellt werden. Im Lokal gibt es einige Sitzmöglichkeiten.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 11:30 bis 22 Uhr und Sonntag: 15 bis 22 Uhr, Samstag und Montag ist Ruhetag

Adresse: Merziger Straße 20, 66663 Merzig

Kontakt: Webseite Muri‘s Dönerhaus

(bel )