Neues Ranking Das sind die 20 beliebtesten Kinos in Deutschland – ein Saar-Kino dabei

Das Apollo-Service-Kino in Altena (Nordrhein-Westfalen) ist laut dem Ranking Deutschlands beliebtestes Kino - das belegen rund 1 500 Bewertungen mit einem Schnitt von 4,9 Sternen. An zweiter Stelle folgt "Das Kino" im niedersächsischen Neu Wulmstorf vor der Lichtburg in Quernheim (ebenfalls Niedersachsen). In die Top 20 schafft es auch ein Kino aus dem Saarland: die Thalia Lichtspiele in Bous.