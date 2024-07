Flughafen-Ranking 2024 Das sind die 10 besten Flughäfen in Deutschland – einer aus der Region landet im Mittelfeld

Als bester Flughafen der Welt wurde der Airport Doha Hamad in Katar mit einem Airhelp Score von 8,52 von 10 möglichen Punkten bewertet. Auf Rang zwei und drei folgen der Flughafen Kapstadt in Südafrika (8,50) sowie der Airport Nagoya Chubu (Japan / 8,49). In die Top 10 schafften es zudem die Flughäfen Osaka Itami (Japan), Brasília – Präsident Juscelino Kubitschek (Brasilien), Flughafen O.R. Tambo (Johannesburg/Südafrika), Maskat im Oman sowie der Airport Salt Lake City (USA), der Flughafen Belém/Val-de-Cans (Brasilien) und der Flughafen Tokio Narita (Japan). Nur ein deutscher Flughafen schaffte es in die Top 50, der Flughafen Dortmund auf Rang 32 (AirHelp Score 8,02).