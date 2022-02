Neuer Corona-Totimpfstoff soll diese Woche kommen : Saarland erwartet 18 000 Dosen des neuen Corona-Impfstoffes von Novavax – genauer Liefertermin noch offen

Der neue so genannte Totimpfstoff von Novavax soll ab dieser Woche in Deutschland ausgeliefert werden. Foto: picture alliance / PIXSELL/Tomislav Miletic

Update Saarbrücken (esb/dpa) Viele warten bereits auf den neuen Impfstoff von Novavax als Alternative zu den mRNA-Impfstoffen. Diese Woche soll er geliefert werden. Ab wann er im Saarland verimpft wird, steht noch nicht fest.

In der neuen Woche werden in Deutschland die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Novavax erwartet. „Wir rechnen ab Montag mit der ersten Lieferung“, sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Sonntag in Berlin. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Freitag gesagt, dass am Montag 1,4 Millionen Dosen erwartet würden. Wann das Vakzin zum Einsatz kommt, ist Sache der Länder.