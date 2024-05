Spektakuläres Himmelsphänomen „Ein Traum wird wahr“ – Polarlichter lassen das Saarland staunen (mit Fotos)

Das Saarland erlebte in der Nacht zu Samstag ein farbenfrohes Spektakel am Himmel, verursacht von Polarlichtern, die über Deutschland tanzen. Ein extrem starker Sonnensturm war der Auslöser für dieses außergewöhnliche Naturphänomen, das laut der US-Wetterbehörde NOAA der stärkste geomagnetische Sturm seit 2003 ist. Die Polarlichter, die leuchtendes Magenta, irisierendes Grün und schillerndes Türkis in den Nachthimmel zauberten, wurden von zahlreichen Menschen in verschiedenen Regionen Deutschlands bewundert.